جيش الاحتلال الإسرائيلي يُحذّر سكان خان يونس ويدعوهم لإخلاء المنطقة فورا

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، تحذيرا إلى سكان خان يونس جنوب قطاع غزة يدعوهم فيه إلى الإخلاء الفوري.



وجاء في بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي: سيعمل الجيش بقوة كبيرة في المناطق التي تتواجدون فيها. من أجل سلامتكم، غادروا فورا باتجاه الغرب، نحو منطقة المواصي، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده لشن هجوم غير مسبوق على مدينة خان يونس في قطاع غزة، في خطوة زعم بأنها تهدف إلى "مكافحة الإرهاب" بالمنطقة.

وقال الجيش، في بيان رسمي، إنه سيكثف عملياته العسكرية في خان يونس، خاصة في المناطق الجنوبية من القطاع، في إطار تصعيده المستمر ضد الفصائل الفلسطينية.