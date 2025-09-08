رد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على تساؤلات المواطنين ، حول سبب ارتفاع الأسعار السريع ومتى سيشعر المواطن بانخفاض التضخم.

وقال خلال مقابلة ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية «الحياة» إن «هناك بعض الأسعار التي انخفضت، مثل أسعار السيارات التي تراجعت بنسبة تقارب 30%، لكن من يستفيد من السيارات؟ ليست كل الفئات».

وأكد أن «أسعار الطماطم والفواكه بشكل عام والخضروات انخفضت مقارنة بالأشهر الماضية».

وأشار إلى أن شعور الناس بالارتياح من ضغط المصروفات الشهرية يتطلب «استقرار الأسعار لفترة طويلة مع تراجعها أحيانًا، بالإضافة إلى زيادة حقيقية في دخول الناس».

كما أوضح أن الأسعار تتأثر بقانون العرض والطلب، مضيفا أن المنتج نفسه من الممكن أن يتعرض لهزة دولية مثل أزمات عالمية في أسعار الطاقة أو تغيرات مناخية تؤثر على محصول معين.

وتابع: «العوامل المؤثرة في الأسعار كثيرة، ولكن في المجمل هي مسألة عرض وطلب».

وشدد أن توفر السلع بكميات كبيرة يؤدي إلى تراجع الأسعار، ونُدرتها أو عدم توفرها بشكل كبير يؤدي إلى ارتفاعها.

وأشار إلى أن بعض الأحيان تحدث ممارسات غير منضبطة من بعض التجار، مشيرا إلى أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط هذه الظواهر.

واختتم بالإجابة على سؤال حول إمكانية أن «يستيقظ المواطنون يوما ليجدوا كل السلع انخفضت أسعارها»، قائلا: «أمر صعب، لأنه معناه حدوث وفرة وإنتاجية عالية ومنافسة في كل السلع، لكن نقدر أن نصحو نجد استقرارا واستمرارية، وهذا مهم جدًا للناس».