تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، حكمها على 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، في اتهامهم بالتحرش بفتاتين والتسبب في إصابتهن خلال مطاردتهما بالسيارات على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وواجهت المحكمة، المتهمين، بما نسبته لهم النيابة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، فأنكروا ما نسب إليهم.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين الأربعة "مازن. ن، وعبد الرحمن. ج، ومهند. ج، ويحيى. ع"، تعرضوا بالقول والفعل للمجنى عليهن "رنا. إ"، وصديقتها "نزال. ي"، وكان ذلك بالطريق العام بأن تلفظوا ألفاظا تحتوي على إيحاءات وعبارات جنسية، وقد تكرر ذلك الفعل من المتهمين بأن لاحقوا سيارة المجني عليهن، واقتادوا السيارات قيادتهم وتعمدوا تعرضهم لهما بإشارات وعبارات إباحية، وذلك بتاريخ 13 أغسطس بمنطقة أكتوبر.

ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة أنهم تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهن، وكان ذلك من خلال رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين بأن قادوا سياراتهم بطريقة نجم عنها الخطر، مما تسبب في وقوع الحادث وأحدث بالمجني عليهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

وأضافت النيابة أن المتهمين الأربعة تسببوا أيضا في إتلاف السيارة المملوكة للمجنى عليها "رنا إ.".

- القبض على المتهمين

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.