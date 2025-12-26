وزير خارجية فنزويلا: كاراكاس ممتنة لموسكو لدعمها في الدفاع عن سيادتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو بأن بلاده تعرب عن امتنانها لروسيا لدعمها في الدفاع عن السيادة والحفاظ على منطقة سلام في منطقة الكاريبي.

وكتب على قناته في تليجرام: "نيابة عن الرئيس [الفنزويلي] نيكولاس مادورو، نعرب أيضا عن امتناننا الصادق للحكومة الروسية لدعمها القيم لجهود الرئيس مادورو في الدفاع عن سيادة ومصالح الشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات والأعمال العسكرية غير القانونية من قبل الإدارة الأمريكية في منطقة الكاريبي"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وثمن جيل دعم روسيا الثابت في الحفاظ على منطقة سلام في منطقة الكاريبي، فضلاً عن مساهمتها في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة.

وفي 25 ديسمبر، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية بأن روسيا تدين بشدة المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار الوضع حول فنزويلا.