استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين وصفهما بـ”إرهابيين” عبرا ما يُسمى بالخط الأصفر في جنوب غزة واقتربا من القوات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الرجلين اعتُبرا “تهديدًا فوريًا”، وتم إطلاق النار عليهما ما أدى إلى استشهادهما بعد رصدهما.

وكانت القوات الإسرائيلية قد تراجعت خلف الخط الأصفر في قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ويمثل الخط، المحدد بكتل خرسانية وعلامات صفراء، تقسيمًا جديدًا للأراضي في قطاع غزة، ويمتد ما بين 1.5 و6.5 كيلومترات داخل القطاع الساحلي، ما يعني سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة غزة بقليل.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مؤخرًا أن الخط الأصفر هو الحدود الجديدة مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تستمر حوادث متفرقة في التسبب بسقوط شهداء في غزة، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف قادة ومواقع تابعة لحركة حماس.