إصابة سيدة أثناء عبورها الطريق في الطالبية

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أصيبت سيدة بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطالبية، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بشارع ترسا في منطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، ونقلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.