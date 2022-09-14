دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات ضد روسيا

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أحجمت المجر عن عرقلة تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اليوم الأربعاء بعدما تساءلت عن الحاجة إلى تجديدها الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإجراء الرسمي لتجديد العقوبات لستة أشهر أخرى تم في توقيته.

ويصبح التمديد رسميا بمجرد نشر القرار في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وتعتبر العقوبات إجراء مؤقتا ويجب تجديدها بشكل دوري.

وكانت مدة العقوبات ستنتهي الأسبوع الجاري إذا عرقلت المجر تمديدها.

وتم فرض العقوبات بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. وتشمل العقوبات إجراءات ضد ما يربو على 1200 فرد بسبب دعمهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته.

ويتم تجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات كما يتم حظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وعرقل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان العقوبات مرارا أو أصر على تعديلات بها منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.