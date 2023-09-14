سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، ما حلّ بمدينة درنة بأنه "فاجعة كبرى"، وذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان بشأن كارثة الفيضانات.

وقال عقيلة "الحكومة مطالبة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه خلال 6 أشهر"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف "سنشكل عدة لجان لمتابعة العمل في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات".

ودعا عقيلة، الحكومة إلى توفير سكن وتعويض المتضررين، إلى بذل مزيد من العمل لمواجهة الكارثة، كما حث الليبيين على التحلي بالصبر.

وثمن صالح دور الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت مساعدات لمتضرري الفيضانات.

والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل، أن "عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف".

وهذه الحصيلة تخص كل المناطق المتضررة، فيما سجلت درنة العدد الأكبر من الضحايا، وفقا لعبد الوكيل الذي رجح ارتفاع الحصيلة.