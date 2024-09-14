قائد عسكري إسرائيلي سابق: تل أبيب عالقة في غزة وتنزف

قال الرئيس السابق لشعبة العمليات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يسرائيل زيف، اليوم السبت، إن إسرائيل عالقة في غزة وتنزف.

وأضاف اللواء زيف، في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن حيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبقاء في محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) لا معنى لها لأنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق، وزعم أن استمرار القتال دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية و"يكلف جنودنا حياتهم".

وأشار اللواء زيف، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في سباق بشأن من يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية.

من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إنه يجب تغيير الحكومة بسرعة لإعادة الأمن لسكان الشمال وللإسرائيليين.

وأوضح رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان، أمس الجمعة، أن الشمال ينهار وإنه لا يوجد أمن ولا إعادة إعمار، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن المنطقة تماما.

ودعا جولان زعماء المعارضة إلى الترفع عن الاعتبارات الشخصية والتحرك المنسق لتغيير الحكومة.

إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن جيش الاحتلال يحتاج إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط بعد أن أمضى الآلاف منهم أشهر عدّة، في الخدمة تاركين أسرهم ووظائفهم، منذ بدء الحرب على غزة، ما أثار موجة "استياء"، وسط تداعيات سلبية للحرب على قطاع الاقتصاد.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه يوجد نحو 350 ألف من جنود الاحتياط، قضوا أشهر في الخدمة، وأجلوا التزاماتهم العائلية وأعمالهم ودراساتهم، للمشاركة في الحرب على غزة، أو التصدي للهجمات التي يشنّها "حزب الله" اللبناني في الشمال.

وأوضحت الوكالة أن العبء الذي يتحمله هؤلاء الجنود يكشف معاناة إسرائيل لتعزيز صفوف قواتها المسلحة مع تجنب الإضرار بالاقتصاد جراء نقص العمالة، وكل ذلك في حين تتصاعد حالة الاستياء بسبب معارضة اليهود المتشددين أداء الخدمة العسكرية.