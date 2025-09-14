قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، إن تكثيف جيش الاحتلال لعمليات قصف الأبراج السكنية لن يحقق كل أهداف إسرائيل، مشيرًا إلى أنها تريد «اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم: «نحن نعيش الآن في حي الرمال وسط مدينة غزة، وعمليات القصف مستمرة، واستهداف الأبراج والبيوت والبنايات العالية لا يتوقف».

وأشاد بالموقف المصري الرافض لمخطط التهجير منذ البداية، مؤكدا أن الفلسطينيين يرفضونها بالمثل، قائلا: «لن يكون هناك تراب أحن علينا من تراب وطننا فلسطين، رغم تقدرينا لكل الدول العربية».

ووجه رسالة إلى سكان مدينة غزة: «أقول لكل فلسطيني في مدينة غزة إن الخروج من القطاع يعني عدم العودة كما لم تعد 1948».

ووصف الوضع الإنساني المأساوي في القطاع، قائلا: «الآن تنتزع الأرواح من الأجساد، حالة الحرب هذه أصعب مما كانت عليه في بداياتها، لأن إسرائيل تقصف بشكل ممنهج كل شيء، لا يوجد أمامنا إلا خيار الموت، أما الخروج من غزة فهو وهم وعلى الاحتلال أن يعلم ذلك».

وأعرب عن ثقته بفشل مخطط التهجير بوجود «الخط الأحمر» الذي وضعته مصر، مشددا أنه «لم يعد أمام إسرائيل إلا خيار البحر».

وطالب حركة حماس بتسليم ملف المفاوضات إلى القاهرة، قائلا: «على من يتحكم بزمام الأمور في قطاع غزة ومن معه ورقة الأسرى باتخاذ قرار وطني لحماية الأرض، فلسطين أهم بكثير من كل الفصائل الفلسطينية، فلتذهب كل فصائلنا إلى الجحيم وتبقى غزة التي تضيع منا الآن، وعلى حماس أن تسلم الملف بالكامل لجمهورية مصر العربية أو للجامعة العربية، وتقول للقيادة المصرية: الأسرى بأيديكم وبحوزتكم وعليكم أن تتدخلوا لحماية الشعب الفلسطيني وإنقاذنا».

وشدد أن هذه الخطوة ليست «راية استسلام» بل ثقة أن مصر أمينة على الفلسطينيين، قائلا: «مصر ستكون أمينة علينا وستحمينا، وهذا هو الواضح من كل ما فعلته معنا مصر، لماذا لا نسلمها الملف، وهي التي تفاوض عنا في هذه المرحلة الحساسة؟».