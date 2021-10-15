أشارت تقارير إنجليزية إلى إجراء نادي تشيلسي الإنجليزي محادثات مع نظيره ريال مدريد الإسباني، بشأن عودة النجم البلجيكى إيدين هازارد من جديد إلى صفوف البلوز، إلا أن الميرنجى يرغب في إقحام ريس جيمس في الصفقة.

ويثق رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بأن هازارد البالغ من العمر 30 عامًا، بإمكانه أن يصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في أوروبا من جديد في حال عاد إلى قلعة ستامفورد بريدج.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المحادثات بدأت بالفعل مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وأن هازارد حريص على إتمام ذلك الانتقال. ويرحب تشيلسى بدفع 35 مليون إسترلينى لاستعادة هازارد من جديد، ويرى ريال مدريد في ذلك فرصة جيدة للتخلص من اللاعب البلجيكى الذي عانى من الإصابات الواحدة تلو الأخرى منذ وصوله إلى الفريق الملكى، إلا أن الملكى يرغب في الحصول على خدمات جيمس أيضًا كجزء من الصفقة.