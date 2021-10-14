قال حسام صالح، الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة المتحدة للإعلام، إن الشركة تتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي، للظهور بأفضل شكل ممكن من خلال شاشة التليفزيون.

وأضاف في تصريح على ريد كاربت الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، أن النسخة الأولى لم يكن واضحا بها ما إذا كان المهرجان سيحقق نجاحا أم لا، لكن طور من نفسه في كل دورة وحقق نجاحا كبيرا.

وذكر أن التحدي الذي خاضته المتحدة من خلال التعاون مع المهرجان، هو تقديم أفضل ما يمكن وتقديم كل دورة بشكل أفضل من الدورة السابقة لها، مضيفا أن القوة الناعمة المصرية هي من أقوى ما يتمتع به الشعب المصري، ويقدمها للعالم بهدف تقديم أفضل ما يمثل الفن المصري .

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.