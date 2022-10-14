مدرب شالكه: لا أفهم سبب غضب الجماهير من احتلال المركز الثالث من القاع في البوندسليجا

أكد فرانك كرامر المدير الفني لنادي شالكه، أنه لا يفهم السر في غضب الجماهير من احتلال الفريق المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب دوري الألماني (بوندسليجا).

وفاز شالكه، العائد لدوري الأضواء هذا الموسم، مرة واحدة فقط حتى الآن، قبل مباراته أمام ضيفه هوفنهايم غدا الجمعة، والتي يسعى من خلالها لتفادي رابع هزيمة على التوالي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتم إقالة كرامر حال خسارة الفريق.

وأوضح كرامر المدرب السابق لأرمينيا بيلفيلد والذي تولى تدريب شالكه في يونيو الماضي: "حقيقي منذ البداية عاهدنا أنفسنا بالتركيز على البقاء في البوندسليجا".

وأضاف: "إذا نظرت للأمر عن كثب، فنحن في المكانة التي توقعناها".

ويحتل شالكه المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا، في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، في نهاية الموسم.

وتعاقد شالكه مع كرامر ، عقب قرار مايك بوسكينز الذي قاد الفريق للترقي، بعدم الاستمرار في منصبه، لكن كرامر لا يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير وطالب الكثيرون بإقالته عقب الخسارة الموجعة على ملعب باير ليفركوزن بأربعة أهداف دون رد يوم السبت الماضي.

وقال كرامر بشأن الضغوط التي يتعرض لها: "أنت أيضا بشر، بالطبع تشعر بها، لكن أيضا مثل هذا الحديث قبل المباريات أمر غير مفيد، تركيزي ينصب على مواجهة هوفنهايم".

وقال المدير الرياضي لشالكه، روفين شرودر، إن الأمر لا يتعلق فقط بالنتائج.

وأضاف: "المباراة الأخيرة تسببت بخيبة أملنا جميعا، النتيجة كانت جانب واحد من الأمر، الجانب الأخر هو أن ذلك لم يكن شالكه الذي قمنا بإعداده ".

وتابع: "نحن متفائلون للغاية بأن الأمور ستكون مختلفة غدا، هناك رغبة واضحة في تقديم أنفسنا بشكل مختلف غدا".

وتهرب شرودر من الرد على السؤال عما إذا كان قد أجرى بالفعل محادثات مع بدلاء محتملين لكرامر.

وقال شرودر "نتعامل مع الأمر الواقع واللحظة الراهنة والمباراة أمام هوفنهايم ولا شيء غير ذلك".

وبات توماس ريس المرشح الأوفر حظا لتدريب شالكه، وذكرت تقارير أن شالكه كان يرغب في التعاقد معه في الصيف لولا ارتباطه بتدريب بوخوم الذي أقاله فيما بعد.