جيش الاحتلال يهاجم مواقع لحزب الله جنوبي لبنان بعد تسلل جسم مجهول

أفادت تقارير صحفية، ليل الجمعة / السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مواقع حزب الله في جنوب لبنان بعد تسلل جسم مجهول إلى إسرائيل.

وقالت قناة الميادين المقربة من حزب الله، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إنه رصد اختراق مسيرة في منطقة عبيلين بالجليل الأوسط وأطلقت صافرات الإنذار داخل إسرائيل، وفق وكالة سبوتنيك.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بعد أن تسللت طائرات مسيرة.

وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.