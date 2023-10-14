نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر، منذ قليل، في السيطرة على حريق في عدد من أشجار النخيل بجوار موقف الأقاليم بمدينة إسنا.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل بجوار موقف الأقاليم في مدينة إسنا، وعلى الفور انتقل لمكان الحريق رجال الشرطة وبرفقتهم سيارات الإطفاء والإسعاف والمرور.

وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.