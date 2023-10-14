 الأمم المتحدة: الوضع الإنساني حرج في غزة ويتجه بسرعة نحو مستوى لا يمكن احتماله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: الوضع الإنساني حرج في غزة ويتجه بسرعة نحو مستوى لا يمكن احتماله

وكالات
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 9:47 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 9:47 م

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن الوضع الإنساني في غزة حرج بالفعل، ويسير بشكل متسارع نحو وضع غير محتمل.

وأضاف جريفيث، في بيان صدر يوم السبت، أنه "لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود في غزة والغذاء يتناقص بشكل خطير"، ودعا جميع الدول التي تتمتع بنفوذ لاستخدامه من أجل ضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي 8 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني جانتس، في 11 أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة حركة حماس.

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