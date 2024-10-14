4 دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على قوات اليونيفيل في لبنان

قالت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن الهجمات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور.

وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، الدور الأساسي الداعم للاستقرار الذي تلعبه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وشدد البيان، على أن إسرائيل وأطرافا أخرى يتعين عليها الحفاظ على سلامة القوات في جميع الأوقات.

وكانت بعثة اليونيفيل، التي تضم مئات الجنود الأوروبيين، قد قالت إنها تعرضت لهجمات متكررة من جيش الاحتلال في الأيام القليلة الماضية.

وأمس الأحد، قالت اليونيفيل، إنها لاحظت ثلاث فصائل من قوات جيش الاحتلال تعبر الخط الأزرق إلى لبنان.

وأضافت في بيان، أن دبابات جيش الاحتلال دمرت البوابة الرئيسية للموقع ودخلته عنوة في نحو الساعة 4:30 من صباح اليوم.

وأشارت إلى أن 15 من قوات حفظ السلام تعرضوا لأضرار ومنها حساسية في الجلد بعد انبعاث دخان ناجم عن إطلاق عدة قذائف على الموقع نفسه.

ولفتت اليونيفيل، إلى أنها طلبت تفسيرًا من جيش الاحتلال بشأن هذه الانتهاكات التي وصفتها بالصادمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد دعا إلى سحب قوات اليونيفيل فورا من الجنوب.

ووجه نتنياهو دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال خطاب متلفز، قائلا: «لقد حان الوقت لكم لإخراج اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال»، زاعما أن ذلك بدعوى عدم تعريضها للخطر.

وأشار إلى أن جيشه طلب انسحاب قوات اليونيفيل مرارا لكن طلبه رفض، مدعيا أن سبب الرفض هو توفير درع بشري لحماية مقاتلي حزب الله.