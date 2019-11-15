إسرائيل تعلن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية على دفعتين من غزة على أراضيها

أعلنت إسرائيل مساء اليوم الخميس عن رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية على دفعتين من قطاع غزة على أراضيها بعد ساعات من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

وذكر الجيش في بيان أنه رصد إطلاق قذيفة تلاها بعد ساعتين تقريبا قذيفين على جنوب إسرائيل وتم اعتراضهم من منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون أن يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الذي جاء بعد الإعلان من مسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل عن اتفاق للتهدئة بوساطة مصرية بعد أكثر من 48 ساعة من جولة توتر في قطاع غزة.

وقال مسؤولون في حركة الجهاد إن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ صباح اليوم ويتضمن وقف سياسة الاغتيالات، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي العودة إلى الحياة الروتينية في بلدات ومدن غلاف غزة "بعد تقييم الوضع بين السلطات المحلية والمكاتب الحكومية" بما يتضمن إزالة جميع القيود في باقي مناطق البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي حصيلة القتلى في جولة التوتر التي بدأت فجر الثلاثاء حتى صباح اليوم بلغت 34 قتيلا بينهم ثمانية أطفال وثلاث سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحاً بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وبدأت جولة التوتر باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر الثلاثاء، وتبع ذلك رد الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل.