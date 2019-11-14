وفاة طفل ابتلع بالونة في بسيون

لقي طفل مصرعه مساء اليوم الخميس، إثر ابتلاع بالون داخل منزل والده بقرية منصورية الفرستق التابعة لمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد مصرع طفل يدعى 'ادم.ا.ع' يبلغ من العمر ٥ سنوات مقيم بقرية منصورية الفرستق التابعة لمدينة كفر الزيات بعد قيامه بابتلاع بالون داخل منزل والده.

وبالتحري تبين أن ابتلاع البالون من قبل الطفل أدى إلى إغلاق جهاز التنفسي وانقطاع الاكسجين عنه وعلى إثر ذلك قام والده على الفور بنقله إلى المستشفى العام.

وفي محاولة لإسعافه قام الكادر الطبي في المستشفى بتقديم كافة الإسعافات الأولية للطفل لكنه فارق الحياة فتم تحويل جثته إلى الطب الشرعي للبحث في أسباب الوفاة فأكد التقرير الطبي بأن البالون سبب للطفل نقصًا في الاكسجين وكان سبب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعه وجار التصريح بدفن الجثة.