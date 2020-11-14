مقتل مواطن وإصابة آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين غرب حلب

قتل مواطن، وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء مرور شاحنة تقل عمالاً في قرية منيان غرب مدينة حلب.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن "لغم من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور شاحنة تقل عمالا قرب مناشر في قرية منيان عند الأطراف الغربية لمدينة حلب، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة عدد آخر بجروح، تم نقلهم إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج".

وقبل اندحارها عمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية، لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي، الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.