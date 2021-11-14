استشاري بالصحة العالمية: أغلب الإصابات بين الحاصلين على لقاح كورونا بسيطة

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاحات كورونا لا تحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%، مشيرًا إلى أهمية اللقاحات في حماية الشخص من الأعراض الخطيرة أو الوفاة.



وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن اللقاحات تحمي بنسب تتجاوز 99% من المضاعفات الشديدة التي تصل إلى الوفاة، قائلًا إن الإصابات قد تستمر في الزيادة مع تلقيح المواطنين ضد الفيروس.



وأوضح أن أغلب الإصابات بين الملقحين ضد «كوفيد - 19» بسيطة لا تؤثر على المنظومة الصحية أو تسبب عددًا كبيرًا من الوفيات، منوهًا إلى أن الدول التي تشهد تغطية منخفضة من اللقاحات تكون الإصابات مصحوبة بدخول المستشفيات بصورة أكبر والوضع على أجهزة التنفس الصناعي.



وأكد أن اللقاح مفتاح أساسي لوقف الجائحة ووقف الأعراض الخطيرة أو الوفيات الناجمة عن المرض، مشددًا على أهمية زيادة نسبة التغطية باللقاحات والاكتشاف المبكر للمرض واستمرار الإجراءات الاحترازية.



ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي موصى بها حتى في الدول ذات النسبة الكبيرة من التطعيم، متابعًا: «اللقاح العامل الأكثر فعالية لوقف الجائحة لكنه لا يمكنه وقفها وحده، لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية».