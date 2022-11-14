مصادر: أمازون تعتزم تسريح آلاف الموظفين

قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون تعتزم شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة، اعتبارا من الأسبوع الحالي حيث ستتركز عمليات الشطب على قطاعات صناعة الأجهزة وتجارة التجزئة والموارد البشرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن عمليات الشطب التي ستكون الأكبر في تاريخ أمازون ستشمل أيضا قطاع المساعد الرقمي الصوتي ألكسا بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والموارد البشرية.

وبحسب المصادر، فإن العدد النهائي للوظائف التي سيتم شطبه لم يتحدد بشكل نهائي، لكنه سيدور حول 10 آلاف وظيفة بما يمثل حوالي 3% من إجمالي قوة العمل في مؤسسة أمازون وأقل من 1% من إجمالي العاملين لديها في مختلف أنحاء العالم والبالغ عددهم أكثر من 5ر1 مليون عامل أغلبهم يعمل بنظام الساعة.

ويشير اتجاه أمازون إلى بدء شطب الوظائف بالتزامن مع موسم تسوق عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى مدى تضرر الشركة من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت بلومبرج إلى أن أمازون ستكون الأحدث في سلسلة شركات التكنولوجيا التي تعلن شطب الوظائف، على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام، مضيفة أن المتحدث باسم أمازون رفض التعليق على هذه الأنباء.