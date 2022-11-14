نعيم صبري: رواية أنشودة الحنين تتناول فكرة العلاقات الموازية وتأثيرها على المجتمع

أكد الأديب نعيم صبري، أن الفكرة الأساسية لرواية "أنشودة الحنين" أحدث مؤلفاته الصادرة عن دار الشروق للنشر، تتعلق بتورط الزوج، في علاقة أخرى موازية، ويكون لقراره تبعات وتداعيات شديدة الأهمية على الأسرة والمجتمع.



وأضاف صبري، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "تلك الأحداث تنتشر بشكل ملحوظ في المجتمعات غير المنفتحة، والتقليدية التي بها قدر أكبر من القيود، حيث لاحظت في حياتي الاجتماعية ومن واقع خبراتي، انتشار لمثل العديد من الحوادث المماثلة التي تقع ضمن "علاقة متوازية"، نتيجة أزمات منتصف العمر، أو لكسر الروتين والمصاعب الحياتية، حيث يقع الاشتباك خارج مؤسسة الزواج والأولاد، وتكرار تلك الظاهرة، دفعني إلى تأمل وتحليل تلك الظاهرة، أسباب حدوثها وكيفية وقوعها، ومستقبلها".



وتابع: "أردت معالجة تلك القضايا التي تتكرر كثيرا بشكل واضح في المجتمعات المحافظة المتزمتة، حيث كثير من الزيجات تقع بشكل تقليدي بين الأقارب أو زواج الصالونات، التي تصيب الحياة بالرتابة والملل بعد سنوات معينة".



وأردف: "فكرة رواية أنشودة الحنين، بها تنويعات مختلفة صالحة للتأمل والتناول الأدبي، فتلك العلاقات بها العديد من الزوايا والأبعاد الإنسانية والعاطفية والمجتمعية، في ظل وجود ظواهر مصاحبة مثل التفكك الأسري وتشرد الأطفال وغيرها.



واختتم الروائي نعيم صبري حديثه، قائلا: "سعيد بالتعاون مع دار الشروق، أرى أنها أكبر دار نشر، وأن وتيرة العمل داخلها تتم وفق إطار مؤسسي ومنظم بشكل واضح".