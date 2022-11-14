الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 ويتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

توج فريق آنسات النادي الأهلي لتنس الطاولة تحت ١٩ عامًا بلقب بطولة الجمهورية، بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة ٣-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.

وقدم الفريق عرضًا جيدًا خلال البطولة، وشارك من لاعبات الأهلي، في مباريات اليوم كل من: هنا جودة، وسارة ياسر، ورؤى الناغي.

وقدم فريق آنسات الأهلي لتنس الطاولة عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب واكتسح المنافس بنتيجة قوية جاءت لتعكس المستوى المميز للاعبات الفريق.

وعبر أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، عن سعادته بالنتائج المميزة للاعبات الأهلي أمام الزمالك، والسيطرة والاستحواذ من حيث النتيجة والأداء.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق من تعاقدات ومعسكرات إعداد، ونجح في توفير الإمكانيات اللازمة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز الكبير على المنافس.

وأكد رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي ثقته في فرق النادي، خاصة أن تنس طاولة الأهلي يضم أسماء مميزة للغاية، فضلًا عن التحلي بالرغبة في حصد البطولات، سواء مع الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات، إلى جانب تشكيلهم للقوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏