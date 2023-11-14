اليونيسف: نزوح أكثر من 700 ألف طفل عن ديارهم في قطاع غزة منذ بدء الحرب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الاثنين، إن أكثر من 700 ألف طفل في قطاع غزة نزحوا عن ديارهم، حيث أجبروا على ترك كل متعلقاتهم وراءهم.

وذكرت المنظمة، على منصة إكس، أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإتاحة وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، قد قالت في وقت سابق إن 70% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة أصبحوا نازحين يعيش معظمهم في ظروف وصفتها بالمروعة.

وقالت الأونروا إن ما يقرب من 1.6 مليون شخص نزحوا في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 748 ألف نازح يقيمون الآن في 151 منشأة تابعة للوكالة في كل محافظات القطاع الخمس.