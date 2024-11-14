تقرير: لا تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض للعام الثالث على التوالي

للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، ومن المرجح أن تسفر التطورات الأخيرة في الصين والولايات المتحدة عن تدهور هذه التوقعات قليلا، حسبما أظهر تقرير صادر عن مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" اليوم الخميس.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تجتمع فيه البلدان للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" المنعقد في باكو، أذربيجان، حيث تسعى الدول إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.

لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار 7ر2 درجة مئوية (9ر4 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وهي مجموعة من العلماء والمحللين الذين يدرسون السياسات الحكومية ويضعون من خلال ذلك توقعات حول الاحتباس الحراري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كلايمت أناليتيكس"، بيل هير، إنه إذا استمرت الانبعاثات في الارتفاع ولم تتراجع توقعات درجات الحرارة، فيتعين على الأشخاص أن يتساءلوا عما إذا كانت مفاوضات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة والمعروفة باسم مؤتمر الأطراف "كوب" تحقق أي فائدة.

وأضاف هير "هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحدث هنا، ولكن فيما يتعلق بالصورة العامة المتمثلة في إنجاز الأشياء اللازمة لخفض الانبعاثات... يبدو لي أن العملية غير فعالة ".