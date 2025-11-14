جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا ثانيا بالرصاص شمالي الضفة

أصيب فلسطيني ثانٍ برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بقرية برقين، غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من إصابة آخر ببلدة بيت فوريك شرق نابلس (شمال).

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه "تعاملت مع إصابة شاب، 19 عامًا، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية برقين، وتم نقله إلى المستشفى".

وبيّنت مصادر محلية للأناضول، أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية برقين، لتندلع مواجهات مع الشبان، استخدمت القوات خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

بدورهم، رشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة، حسب المصادر ذاتها.

وفي بيان سابق الجمعة، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمه تعاملت مع إصابة شاب (18 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، وتم نقله إلى المستشفى".

وقتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا بالضفة، وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل، خلال عامي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

وفي 10 أكتوبر الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.