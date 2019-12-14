عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتنطلق اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى 7500 شاب من مختلف دول العالم، ممثلين لـ196 دولة.

وتُعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، ويشهد المنتدى هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.