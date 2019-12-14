«الهجرة» تبحث مع المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين إطلاق النسخة الرابعة لمبادرة «إحياء الجذور»

ترتيب لقاء يجمع شباب المصريين بالخارج والشباب اليوناني والقبرصي المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

بحثت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أمس السبت، مع المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين فوتيس فوتيو، تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الثلاثية "إحياء الجذور" بين مصر واليونان وقبرص، وذلك بحضور السفير القبرصي بالقاهرة هومر مافروماتيس.

وقالت مكرم، خلال اللقاء الذي جمعهم، على هامش مشاركة الوزيرين في منتدى شباب العالم الذي تقام فاعلياته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر الجاري، إن اللقاء ناقش آفاق التعاون الثنائي المصري القبرصي في شئون الجاليات، إلى جانب تفاصيل مبادرة إحياء الجذو التي تحظى برعاية رئاسية لقادة الدول الثلاثة، حيث انطلقت نسختها الأولى في الإسكندرية أبريل ٢٠١٨.

وأشارت إلى أنها اتفقت مع "فوتيو" على نقل التعاون الثلاثي إلى الشباب من الأجيال الجديدة تماشيا مع محاور منتدى شباب العالم التي تحتفي بالثراء المتنوع للجذور المكونة للشخصية المصرية، مشيدة بالنتائج المهمة لمبادرة "إحياء الجذور" المصرية اليونانية القبرصية، والتي يجب نقل ثمارها في صورة تآخي وتعاون يجمع أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة، وكذلك االإرث الثقافي المشترك والتاريخ العظيم الذي يجمع البلاد الثلاثة.

في السياق ذاته، أشار "فوتيو"، إلى اهتمام الجانب القبرصي باستدامة المبادرة، لما لها من نتائج طيبة، ولأنها تعد من أهم ما أثمر عنه التعاون بين الثلاث دول، برعاية شخصية من رؤساء الدول الثلاث، مضيفا أنه يجب أن نبني على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال ربط الشعوب مشيدة بمدى اهتمام الرؤساء الثلاث بتقوية وتعزيز العلاقات متمنيا كل النجاح للمباحثات الثلاثية، المقرر عقدها في اليونان خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على ترتيب لقاء يجمع شباب المصريين بالخارج والشباب اليوناني والقبرصي المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ للتأكيد على امتداد آثار التعاون الثلاثي للأجيال الجديدة بروابط وثيقة، في تطبيق لما سبق وتم الاتفاق عليه من جانب الدول الثلاثة على المضي قدما في الإعداد للبرامج المشتركة للشباب من البلاد الثلاثة لإحياء وللتذكير بالجذور والتاريخ والثقافة والعلاقات المشتركة.