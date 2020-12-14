أطلق مُسلح النار على مدخل كاتدرائية سانت جون في نيويورك، الأحد، قبل أن يتوفى متأثرا برصاص الشرطة، حسبما أفاد مصدر في سلطات تنفيذ القانون شبكة CNN.



وأوضح المصدر أن المُسلح، وهو رجل من الخمسينات من العمر، توفي في مستشفى سانت لوقا.



وقال المصدر إن جوقة موسيقية كانت تغني في أعلى سلم الكاتدرائية عندما دخل المشتبه به إلى مكان الحادث بمسدسين وفتح النار في الهواء.



وقال المصدر إن ضابطين من شرطة نيويورك ورقيب كانوا موجودون في مكان الحادث وفتحوا النار وأصابوا المسلح في رأسه.

وتواصلت CNN مع الكاتدرائية، ومكتب عمدة مدينة نيويورك.

وفي وقت سابق، قال الملازم جون غريمبل، المتحدث باسم شرطة نيويورك، في معلومات أولية لشبكة CNN: "كان هناك نوع من الحفل الموسيقي على درج (الكنيسة). كان هناك إطلاق نار فردي. اشتبك معه الضباط الذين كانوا في مكان الحادث. لقد أُطلق عليه الرصاص، إنه في حالة حرجة في سانت لوقا".