وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان مصنع سيدي سالم لرفع كفاءة 250 طن مخلفات

افتتحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، مصنع سيدى سالم، لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بعد تطويره بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك فى إطار زيارة وزيرة البيئة للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة وتنفيذا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار مع وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأوضحت فؤاد أنه يتم تقديم الدعم لمحافظة كفر الشيخ للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية طبقا لخطة البرنامج الوطنى التابع للوزارة من خلال تطوير عدد من منشآت البنية التحتية، منها مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات RDF تضمنت رفع ما يقرب من 10.5 ألف متر مكعب من التراكمات داخل المصنع بدعم من البرنامج، إلى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود الحيوى (منخل وفاصل هوائى) بطاقة تشغيلية ٢٥٠ طن يوميا من المخلفات ليخدم مركزى سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، هذا بخلاف مصنع بيلا لمعالجة المخلفات والذى تم الانتهاء من تطويره العام الماضى ويعمل بكفاءة عالية.

ومن ناحية أخرى، تفقدت وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ، موقع مصنع مدينة كفر الشيخ لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والمزمع إنشاءه بعد الانتهاء من الدراسات البيئية والاجتماعية والتصميمات الهندسية له من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لإنشاء المصنع على مساحة 30 ألف متر مربع وبطاقة تشغيلية 500 طن يوميا من المخلفات الصلبة وذلك لإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات ليخدم مراكز كفر الشيخ وقلين ومدينة سيدى غازى بالمحافظة.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للبرنامج الوطنى بالإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية فى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط) وتقديم الدعم للمحافظات فى المدن الأكثر تكدسا بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجة الحضارى الذى يليق بمصر، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون السويسرى.