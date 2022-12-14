أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية، سيرهي بوبكو، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة روسية بدون طيار من طراز "كاميكازي" فوق كييف.

وذكر بوبكو في منشور عبر موقع "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء: "أنه بفضل العمل الفعال لوحدات الدفاع الجوي وجهاز الحرب الإلكترونية، تم تدمير 13 طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي..ولكن كما ورد، تضرر مبنيان إداريان ومنزل خاص في هجوم آخر بطائرة بدون طيار على مدينة كييف والمنطقة المحيطة بها".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو: "إن القوات الروسية ظلت تقصف مدينة نيكوبول التابعة للإقليم طوال الليلة الماضية وأطلقت أكثر من 50 قذيفة عليها".. مضيفا: "أن روسيا كانت تقصف الليلة الماضية بشكل مستمر منطقة نيكوبول بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة جراد وأوراجان (MLRS) والمدفعية الثقيلة واستهدفت مدينتين في المنطقة؛ هما نيكوبول ومارهانيتس؛ حيث تم إطلاق أكثر من 50 قذيفة على مناطق سكنية".

كما تضررت ورشة لتصليح السيارات وخط أنابيب لنقل الغاز وخطوط نقل الطاقة والعديد من المنازل المنفصلة في نيكوبول، وفي مارهانيتس، أصابت المقذوفات الروسية عشرات المنازل المنفصلة والمباني المنزلية وسيارة وأنابيب غاز وخطوط نقل الطاقة، بحسب المسئول الأوكراني.

من جانبها، أعلنت سلطات دونيتسك، مقتل ثلاثة أشخاص؛ جراء القصف الأوكراني على المدينة وضواحيها.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن دونيتسك تتعرض لاستهداف مستمر من قبل قوات كييف، حيث يطال القصف الأحياء السكنية والبنى التحتية مخلفا خسائر بالأرواح والممتلكات.

من ناحية أخرى، طالبت سرية بالجيش الأوكراني قادتها بنقلها من موقعها الحالي بعد مقتل 70% من أفرادها بسبب نقص حاد بالسلاح والعتاد.

ووجهت سرية الجيش الأوكراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نداء استغاثة إلى قيادة قوات الإنزال وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية من سرية النقل الجوي الثالثة التابعة لكتيبة اللواء الـ 25 الجوي.. قائلة "تم إرسالنا للقيام بمهمة عسكرية لشغل مواقع قتالية فردية لم نحصل على الأسلحة المناسبة والدعم المدفعي، ونتيجة لذلك قتل وجرح 70% من أفراد السرية".

وأضافت السرية - في ندائها - "لم يكن لدينا معدات عسكرية وأسلحة مناسبة، لقد أمضينا أكثر من شهر في الخنادق وأرسلنا إحداثيات بعيدة عن استهداف المدفعية لنجدتنا، وفرار قادة السرية من مواقعهم في الأيام الأولى وتم تحويلهم إلى مهام أخرى من قبل رئيس الأركان ونطالب بسحب الوحدة بأكملها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.