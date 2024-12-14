أحمد موسى: تنظيم الإخوان طول عمره خائن وإرهابي وسهل يقتلك

• أحمد موسى: الشعب نسى كل التحديات والمشاكل.. ويقف بكل قوة خلف بلده وقيادته

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن «الشعب المصري العظيم يقف بمنتهي القوة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الجيش والشرطة وجميع الأجهزة»، قائلا: «الشعب رغم كل التحديات والمشاكل والله نسيوا كل حاجة، هذه هي قوة مصر».

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن قوة مصر تنبع من قوة شعبها خاصة في لحظات الشعور بالخطر، متابعا: «كل الشعب على مواقع التواصل الاجتماعي حولوا كل صفحاتهم إلى دعم للقوات المسلحة ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة مؤسساتها».

واتهم جماعة الإخوان المسلمين بالخيانة والدعوة إلى إثارة الفوضى والإرهاب من جديد، قائلا: «من الذي يريد إثارة الفوضى من جديد؟ والدولة جربت الإرهاب والتفجيرات ودفعنا الثمن غاليا من الشهداء؛ هو تنظيم الإخوان الخائن، طول عمره خائن وإرهابي وسيظل كذلك ولو بعد 100 سنة، هو أصلا لو لقى سهل أنه يقتلك هيقتلك».

وتساءل: «هل فيه حد يا مصريين عايز يخرب بلده وتكون خرابة لصالح مين؟ إسرائيل تحقق اليوم مشروعها الذي لم تكن تحلم بتحقيقه بهذه السهولة، الجولاني حققه في سوريا بالقضاء على الجيش السوري، حقق ما كانت تتمناه إسرائيل».