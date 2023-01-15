الأمين العام لحلف الناتو يتوقع المزيد من شحنات الأسلحة لأوكرانيا في المستقبل القريب

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إلى تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة، وذلك قبيل محادثات جديدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا بشأن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، إن "التعهدات الأخيرة بتقديم معدات حربية ثقيلة مهمة - وأتوقع المزيد في المستقبل القريب". وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس السبت أنها ستزود أوكرانيا بـ 14 دبابة قتالية من طراز تشالنجر 2.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتعين على ألمانيا أن تتحرك أيضا الآن، قال ستولتنبرج "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. نحن نشهد قتالا عنيفا. لذلك، من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للانتصار- وللاستمرار كدولة ذات سيادة". وأكد أن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريقة لتحقيق السلام.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو من التقليل من شأن روسيا في حرب أوكرانيا، قائلا "إن الروس يحاولون تعويض ما يفتقرون إليه في المعنويات والتدريب، بكميات ضخمة. وقد أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة لتحقيق أهدافهم".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن بلاده ستواصل ما أطلق عليها العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في مساعدة سكان دونباس شرقي أوكرانيا وضمان أمن روسيا.