انطلاق المشروع الوطني للقراءة بمدارس الوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انطلاق المشروع الوطني للقراءة لمدارس الوادى الجديد من مقر المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة.



جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتشجيع على القراءة لدى فئات المجتمع المصري لتصبح ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.



وقال إن المشروع يستهدف جميع الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي مقسمين إلى 4 فئات:

الفئة الأولى الصفين الأول والثانى الابتدائي،

الفئة الثانية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، الفئة الثالثة من الصف الأول وحتى الثالث الإعدادى، الفئة الرابعة من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.



وذكر وكيل التعليم بالمحافظة أن مراحل التصفيات ستشمل اختيار طالب واحد من كل فئة على مستوى المدرسة، ثم إختيار طالب واحد من كل فئة على مستوى الإدارة التعليمية، ويتم ترشيح 5 طلاب من كل فئة على مستوى المديرية، ويتم ترشيح الخمسة الأوائل من كل فئة على مستوى الجمهورية حتى يتم الوصول إلى المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية.



وفي سياق متصل، أعلن حسن، إنتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادى بمدارس المحافظة وصفوف النقل بمدارس التربية الخاصة.