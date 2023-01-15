السجن 3 أعوام لمتهم بتزوير ونسب شهادة لغة إنجليزية لجامعة الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى سعد النجار، اليوم الأحد، "م.م.ع"، عاطل، بالسجن لمدة 3 أعوام، ومصادرة الأجهزة والأدوات والمحررات المزورة المضبوطة، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية "شهادة لغة إنجليزية"، وذلك في القضية المقيدة برقم 16147 لسنة 2022 جنايات ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بورود بلاغ حول قيام شخص بالاشتراك مع آخرين في تزوير محررات رسمية "شهادات اللغة الإنجليزية" المنسوب صدورها إلى مركز اللغة الإنجليزية التابع لجامعة الإسكندرية.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث أن المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، زور في محررات رسمية عبارة عن شهادات لغة إنجليزية، منسوب صدورها لمركز اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، وذلك عن طريق الاصطناع الكامل حيث قلد بواسطة آخر مجهول ختم إحدى المصالح الحكومية وتوقيعات الموظفين المختصين بتحريرها "شعار الجمهورية" لمركز اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة بجامعة الإسكندرية، واستعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام بتوقيعات منسوب صدورها للمختصين.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء مراجعة عميد الكلية محل الواقعة إحدى الشهادات الخاصة باللغة الإنجليزية لتوقعية على بعض المرفقات الخاصة بالرسائل العلمية كسلطة اعتماد، تلاحظ أنه مذيل بتوقيع أستاذ دكتور بالجامعة وكان آنذاك ذلك الشخص لا يشغل ذلك المنصب وانتهت الفترة المخصصة لعمله.

وأضافت التحقيقات أن العميد ارتاب في صحة التوقيعات والأختام، فطلب باقي الشهادات المقدمة من باحثين الماجستير والدكتوراه الواردة لقسم الدارسات العليا بالكلية، والتي هي ضمن الأوراق المطلوبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه العلمية بالكلية فتين صحة شكه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم بعضوية المستشارين: محمد الأمير محمد، وبسام محمود علي.