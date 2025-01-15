منح أورسولا فون دير لاين جائزة شارلمان

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ستمنح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جائزة شارلمان الدولية المرموقة نظير ما قدمته من خدمات لأوروبا، حسبما قال المنظمون.

ورشح مجلس مديري الجائزة، السياسية الألمانية "66 عاما" للجائزة، حيث وصفها بأنها صوت قوي لأوروبا في العالم.

ومن ضمن الفائزين السابقين بالجائزة، التي يتم تسليمها في مدينة آخن بغرب ألمانيا منذ 1950، ونستون تشرشل، والبابا فرنسيس، والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وتمت تسمية الجائزة على اسم الأمبراطور شارلمان (814 - 748)، الذي امتدت امبراطوريته في جزء كبير من أوروبا الغربية، كما أنه غالبا ما كان يقيم في آخن، الواقعة الآن بالقرب من حدود ألمانيا مع بلجيكا وهولندا.

وتتولى فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية منذ 2019، عندما أصبحت أول امرأة تترأس الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه تم إعادة انتخابها لفترة ثانية خلال العام الماضي.