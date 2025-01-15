استطلاع: غالبية كبيرة من الفرنسيين لديهم نظرة إيجابية تجاه ألمانيا

أظهر استطلاع للرأي أن 88% من الفرنسيين لديهم صورة إيجابية عن ألمانيا.

أجرت الاستطلاع السفارة الألمانية في فرنسا ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء.

ويرى الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن ألمانيا تمثل بالنسبة للمشاركين في الاستطلاع، العمل (89%) والانضباط المالي (84%) والقوة في أوروبا خاصة من الناحية الاقتصادية (84%) والسياسية (83%).

وقيّم المشاركون في الاستطلاع ألمانيا بشكل إيجابي لنظامها التعليمي (87%) والاقتصادي (84%) والثقافي (76%) وحسن الضيافة تجاه السياح (75%).

ومع ذلك، يرى 67% من الأشخاص في فرنسا أن اللغة الألمانية تشكل عائقا. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 40% منهم أن الألمان يتسمون بالغرور إلى حد ما.

وقال السفير الألماني في فرنسا، ستيفان شتاينلين: "لا تزال ألمانيا تتمتع بصورة إيجابية للغاية في فرنسا. وفي نظر السكان الفرنسيين، تظل ألمانيا قوة اقتصادية وسياسية معترف بها دوليا".

وأشار إلى أن الشباب ينظرون إلى ألمانيا بشكل أكثر إيجابية وفضولا مقارنة مع متوسط السكان. وفي المنطقة الحدودية، حيث يتحدث المزيد من الأشخاص اللغة الألمانية، يُعرف الجار عبر نهر الراين ويُقدر بشكل أكبر.

ولإجراء الاستطلاع، قام معهد "سي إس إيه ريسيرش" بإجراء مقابلات مع مجموعة تمثيلية من 1203 أشخاص أعمارهم 18 عاما فما فوق بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني و 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى عينة إضافية مكونة من 200 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما.