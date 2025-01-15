3 قتلى في سوريا بضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات من السلطة الجديدة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت هجوما استهدف رتلا عسكريا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي؛ ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهجوم أسفر عن استشهاد شخص ومقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية، وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وجاء ذلك، بالتوازي مع إجراء إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية في البلدة؛ للبحث عن السلاح في منازل المدنيين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 13 يناير الجاري، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على معبر غير شرعي بين مطربا السورية والقصر اللبنانية في ريف حمص الغربي.

وتشهد المناطق الحدودية بين سورية ولبنان يوميا عودة مئات اللاجئين السوريين بعد سنوات من اللجوء في لبنان، عبر طرق غير شرعية في ظل انفلات الحدود.