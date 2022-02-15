تخرج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي في كلية الطب بجامعة طنطا

نظمت كلية الطب بجامعة طنطا حفلا لتخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزي، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، وبمشاركة السفير الماليزي زماني بن إسماعيل، والدكتور وليد سامي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أمل أبو العلا المنسق الأكاديمي للبرنامج الماليزي.



وقدم الدكتور محمد حسين التهنئة للطلاب الماليزيين بمناسبة تخرجهم، مؤكداً أن جامعة طنطا دائماً تفتح أبوابها للطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها والاستفادة من علم وخبرة أساتذتها في شتى التخصصات.



ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد غنيم عن سعادته بمشاركة الطلاب الماليزيين احتفالهم بتخرجهم من كلية الطب، مشيراً إلى أهمية البرنامج الماليزي في دعم العلاقة والتعاون العلمي والثقافي بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية، بما يؤكد رسالة جامعة طنطا منارة تعليمية وتثقيفية.



وشارك في الاحتفالية الدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث تم تكريم الطلاب الماليزيين، وتوزيع شهادات التقدير عليهم، والتقاط الصور التذكارية.