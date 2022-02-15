 ريهام عبدالحكيم: زوجي إنسان جميل.. ويتفهم طبيعة عملي - بوابة الشروق
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ريهام عبدالحكيم: زوجي إنسان جميل.. ويتفهم طبيعة عملي

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 3:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 3:48 ص

قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إن والديها لهما الفضل الأكبر في حياتها لأنهما السبب في كل شيء وصلت إليه، ذاكرة أنه من النادر الحصول على الحب الحقيقي سوى من الأم والأب.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن مشاعر الحب لديها تتلخص في العطاء، مشيرة إلى أنها تعرفت على زوجها محمد وتزوجت به خلال سنة واحدة.

وأشادت بزوجها، قائلة إنه إنسان جميل ويساعدها في كل شيء، ويوفر لها سبل الراحة ويتفهم طبيعة عملها، مضيفة أن زوجها يحب الأغاني الرومانسية، وحضور الحفلات.

وأعربت عن حبها الشديد لابنتها هنا، التي تبلغ من العمر سبع سنوات، مضيفة: «حياتي وحبي الوحيد.. دخلت حب من نوع تاني على قلبي.. وحنينة».

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