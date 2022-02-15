رئيس قناة السويس: تنفيذ 14% بمشروع تطوير القطاع الجنوبي وتكريك 11 مليون متر رمال

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بلغت 14 % بإجمالي معدلات تكريك قدرها 11 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

جاء ذلك خلال جولة ربيع، التفقدية بموقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، برفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات العاملة بالمشروع، لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ بالمشروع.

وأكد ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كراكات للعمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى، لضغط الجدول الزمني والانتهاء من المشروع خلال المدة المقررة وهي ٢٤ شهرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال خطة تطوير المجرى الملاحي للقناة بحلول عام ٢٠٢٣، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة؛ للحفاظ على ريادة القناة وتدعيم دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد.

وأوضح ربيع، أنه تم إزالة نحو 8.4 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكيلو متر 122 إلى الكيلو 132 ترقيم القناة، وإزالة نحو 2.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكيلو متر 132 ترقيم إلى الكيلو 162 ترقيم القناة.

وتفقد ربيع، موقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى ومتابعة مستجدات أعمال التكريك بالمشروع التي تنقذ بواسطة الكراكتين "المرفأ" و"الحمراء" الخاصة بشركة التحدي التابعة للهيئة.

وتابع ربيع، سير العمل ومعدلات الإنجاز بموقع مشروع التوسعة والتعميق وتفقد الكراكات العاملة في الموقع والتي تشمل ٣ كراكات تابعة للهيئة وهي مهاب مميش وحسين طنطاوي والصديق، متفقدا مدى تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التى تنفذ بمحيط مشروع التوسعة جيت انتهى نحو ٥٠% من الأعمال الأرضية والتي تشمل تجهيز أحواض الترسيب وإنشاء التكسيات الجديدة وشمعات الرباط.