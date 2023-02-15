كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل حادث مروري بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أسفر عن مصرع وإصابة عمال يومية في مجال الزراعة.

وأكدت الوزارة، أنه فور وقوع الحادث وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعته وتعويض العمال المنضمين إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وقدم الوزير واجب العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا.

وتابعت الوزارة، من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، الحادث الأليم الذى وقع بطريق القاهرة الصحراوى الكيلو 155 بدائرة مكتب وادى النطرون بمحافظة البحيرة، الذى توفى وأصيب فيه 24 عاملاً وعاملة، من سكان مركز أبو المطامير، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بعمال أثناء ذهابهم للعمل بإحدى شركات الاستيراد والتصدير.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 عمال، وهم: نوال عشرى بدرى، ومريم رجب عبد الرحيم، ومحمود احمد محمد، و حبيبة عادل خلف، و5 مصابين فى حالة حرجة، وهم: حبيبة وليد محمد، ونوال مصطفى السيد جويريه، ورجب عبد الرحيم ، ومريم عشرى بدرى، وإسراء رمضان محمد.

وأوضحت أن الحادث نتج عنه إصابة 15 عاملاً بإصابات طفيفة وأسماؤهم كالتالى: سلمى عبد الحليم حافظ، ونورهان على أحمد، وجهاد محد طه، وفاطمة فوزى عيد، وجنى كريم السيد، وخلود خالد رمضان، ودعاء قاسم خميس، وهيام طارق أحمد، وآيات إبراهيم محمد، وسارة وليد محمد ،واسراء صابر عبد العليم، وسلسبيل أحمد مسعود، ومريم احمد السيد ، ورحاب خليل أحمد، ويارا هانى أحمد.

وأكدت الوزارة متابعتها ضحايا الحادث الآليم من المصابين، والوقوف على حالتهم الصحية، والموجودين في مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون.

وقدمت واجب العزاء لأسر المتوفيين، مؤكدة صرف إعانات استثنائية لتلك العمالة من حسابات العمالة غير المنتظمة لرعايتهم وأسرهم اجتماعياً وصحياً حسب اللوائح المنصوص عليها فى القانون.