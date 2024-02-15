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العاهل الأردني يصل لندن أولى محطات جولته في أوروبا

لندن - بترا
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:33 ص

وصل العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة جلالته الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها كندا.

وسيجري جلالة الملك بلندن في وقت لاحق اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فيما سيلتقي في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد الجمعة.

ويختتم جلالته الجولة يوم السبت في ألمانيا، إذ سيشارك في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، وسيلتقي على هامشها بالمستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من القيادات السياسية الإقليمية والدولية.


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