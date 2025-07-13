الجامعة العربية تشارك في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية في أعمال المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد، اليوم الأحد، في الإمارات.

وصرح السفير المالكي بأنه جرت العادة أن يتم عقد هذاالاجتماع سنوياً لمناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الأولوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما يعزز من فرص تبادل التجارب بشأن السياسات والإجراءات المالية والمصرفية المناسبة، ويساعد على تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصادات العربية بصورة عامة والقطاع المالي والمصرفي بصورة خاصة، وكذلك مواضيع تعزيز مقومات الاستقرار المالي وتطوير الأدوات والسياسات الاحترازية ومنظومة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، وتعميق التحول المالي الرقمي ودعم تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة، وتداعيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اقطاع المالي، والمدفوعات الرقمية والفورية، وتعزيز الاهتمام بقضايا مواجهة تداعيات تغيرات المناخ وإرساء متطلبات التمويل الأخضر والمستدام، إضافة لمتابعة جهود توسيع الشمول المالي.

وعلى هامش أعمال الاجتماع، عُقد لقاء بين السفير المالكي والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودراسة سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.