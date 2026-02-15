محافظ الدقهلية يتفقد موقف جديلة بالمنصورة للتأكد من انتظام حركة النقل

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة ميدانية للتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات، خاصة للطلاب، وتيسير حركة الركوب على مختلف الخطوط، والتأكد بنفسه من توافر سيارات نقل الطلاب والمواطنين.

وتابع المحافظ حركة نقل الركاب بموقف سيارات الركوب بجديلة في المنصورة، واطمأن على انتظام حركة الركوب، مؤكدًا أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لمنع التكدس وتيسير حركة الانتقال، مشددًا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاوى الركاب في أي موقع.

يأتي ذلك بحضور اللواء عمرو عبدالرحمن، المشرف العام على المواقف، وأحمد البنداري، مدير تشغيل النقل الجماعي.

وخلال تفقده موقف جديلة، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدًا أن جولاته الميدانية مستمرة على مدار اليوم لمتابعة انتظام حركة المرور والنقل، وتوفير الخدمات اللازمة. كما وجّه رئيس حي شرق المنصورة بمتابعة رفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع أي معوقات تؤثر على السيولة المرورية داخل المدينة.