﻿جوتيريش يدعو العالم إلى التوحد ضد كراهية المسلمين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة كراهية المسلمين وجميع أشكال التعصب، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.

وكتب جوتيريش تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة جاء فيها: "أنا حزين.. أدين بشدة إطلاق النار على الأبرياء حينما كانوا يصلون مسالمين في المساجد بنيوزيلندا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأردف مشددا: "اليوم وكل يوم، يجب أن نقف متحدين ضد الكراهية المعادية للمسلمين وجميع أشكال التعصب والإرهاب".

من جانبها، وصفت هنريتا فوري، المديرة التنفيذية لصندوق الطفولة "يونيسف"، في تغريدة لها الهجوم بأنه "اعتداء عديم المعنى ضد مجتمع مسالم، وله الحق في حرية المعتقد".