 حظر للتجوال في العاصمة الأوكرانية بعد استهداف روسي لعدد من المباني السكنية - بوابة الشروق
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حظر للتجوال في العاصمة الأوكرانية بعد استهداف روسي لعدد من المباني السكنية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 1:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 1:22 م

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو فرض حظر تجوال في العاصمة الأوكرانية، بداية من الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء (1800 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة من صباح بعد غد الخميس.

يأتي الإعلان بعدما قصفت قوات روسية عددا من المناطق السكنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب كليتشكو، على موقع تليجرام، أنه لن يُسمح لمعظم السكان بمغادرة منازلهم إلا للبحث عن ملاجئ.

وأضاف: "أدعو جميع سكان كييف إلى الاستعداد لحقيقة أنهم سيضطرون إلى البقاء لمدة يومين في المنازل، أو في ملجأ في حال حدوث إنذار".

وأعلن مسؤولون صباح اليوم أن أربعة مبان سكنية تعرضت للقصف في أحياء مختلفة في كييف، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

يأتي هذا بينما تحاول القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية من عدة جهات.


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