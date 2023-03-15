 الكرملين: سيادة وسلامة أراضي سوريا تمثلان أولوية بالنسبة لروسيا - بوابة الشروق
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الكرملين: سيادة وسلامة أراضي سوريا تمثلان أولوية بالنسبة لروسيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 3:03 م

 

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن سيادة وسلامة أراضي سوريا تمثلان أولوية بالنسبة لبلاده.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "العلاقات الروسية السورية ستكون في مقدمة مواضيع النقاش بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد، في الكرملين اليوم، ومنها التعاون في سياق إعادة إعمار سوريا بعد الحرب واستمرار التسوية السورية، مع التأكيد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وأضاف: "خلال لقاء الرئيسين سيتم بالطبع التطرق إلى موضوع العلاقات السورية التركية".

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