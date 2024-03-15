تكريم 120 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بجنوب سيناء

شهد اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة القرآنية التي جرى إطلاقها بعنوان "أحمد البحراوي"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك المتمثلة في إظهار المساجد في أبهى صورة، وتلاوة القرآن الكريم، وتشجيع مسابقات حفظ القرآن.

وبلغ عدد المتسابقين 120 متسابقا، جرى تكريم الـ50 متسابقا الأوائل بجوائز قيمة، وتكريم 70 متسابقا بشهادات تقدير وجوائز تشجيعية.

وقال المستشار عباس البحراوي، راعي المسابقة، إنه على استعداد لإقامة هذه المسابقة بصورة سنوية، بدعم ورعاية محافظ جنوب سيناء.

شهد الحفل، اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ سيد يوسف غيط، وكيل وزاره الأوقاف، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار المحافظ لشئون المساجد، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، والمستشار عباس البحراوي، راعي المسابقة، والشيخ محمد الفخراني، المدير التنفيذي لإحدى الجمعيات، وعددً كبيرًا من أبناء مدينة طور سيناء.